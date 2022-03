Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Kraftradfahrerin von Lkw-Fahrer übersehen

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen musste eine 67-jährige Rollerfahrerin am Mittwoch vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem sie gegen 10:00 Uhr in der Eberhardstraße in Asperg in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Zum Unfallzeitpunkt wollte ein 32-Jähriger mit seinem LKW von der Eberhardstraße nach rechts in die Badstraße abbiegen. Aufgrund von parkenden Fahrzeugen musste er rangieren und übersah hierbei mutmaßlich die hinter dem LKW verkehrsbedingt wartende Kraftradfahrerin. Die Seniorin versuchte wohl noch durch Hupen auf sich aufmerksam zu machen, wurde aber dennoch von dem LKW erfasst und stürzte. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 1.200 Euro.

