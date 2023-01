Gernsheim (ots) - Am Samstag, den 21.01.2023, zwischen ca. 09:00 Uhr und 13:00 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen Renault Twingo, welcher in der Einsiedlerstraße in Höhe des Hausnummer 32 ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Der Schaden befindet sich im Bereich des hinteren, linken Kotflügels und Radkastens und wird auf mindestens 1000 EUR geschätzt. Zeugen, die ...

mehr