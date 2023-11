Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 25.11.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Körperverletzung

Am frühen Samstag, gegen 02:50 Uhr, kam es vor einer Lokalität im Georgswall zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem 37-Jährigem Auricher und einer unbekannten männlichen Person. Im Verlauf dieses Streits schlug der Unbekannte dem Auricher mehrfach mit der Faust in das Gesicht. Als er einen zufällig herannahenden Streifenwagen sah, ergriff der Unbekannte die Flucht. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Aurich unter 04941 6060 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsgeschehen

- Fehlanzeige -

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

- Fehlanzeige -

Verkehrsgeschehen

Norden - Nach Unfall geflüchtet

Am Donnerstagabend, gegen 20:45 Uhr, kam es in der Heerstraße in Norden zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 23-jähriger Norder leicht verletzt worden ist. Der Norder wollte mit seinem Fahrrad die Heerstraße überqueren und wurde dabei von einem Auto angefahren, das stadtauswärts gefahren ist. Der Autofahrer flüchtete vom Unfallort. Zeugen die Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Norden zu melden, Tel. 04931/9210.

Norderney - Betrunken Unfall verursacht

Freitagnacht, um kurz vor Mitternacht, befuhr ein 28-jähriger Norderneyer mit einem Pkw die Schulzenstraße auf Norderney, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen am Straßenrand stehenden Baum. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle. Der Fahrzeugführer konnte zeitnah durch die Polizei kontrolliert werden. Dabei wurde festgestellt, dass er unter Alkoholeinfluss steht und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Landkreis Wittmund

- Fehlanzeige -

