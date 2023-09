POL-OH: Vermisst: Kripo Hanau sucht nach Jürgen M. - Aufenthaltsort möglicherweise Fulda

Vogelsbergkreis (ots) - Diebstahl von Fahrradanhänger Lauterbach. Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Montag (25.09.) einen orangefarbenen Fahrradanhänger der Marke Thule, Modell Chariot Cross 2, von einem Grundstück in der Straße "Am Graben". Der genau Wert des Diebesguts ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle ...

