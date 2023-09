POL-OH: Diebstahl von Kupferkabeln

Hünfeld (ots) - Am 26.08.2023, gegen 13.00 h, kam es auf der L 3433 zwischen Mahlertshof und Burghaun zu einem Unfall eines 60 jährigen Kradfahrers aus Fulda. Der Kradfahrer kam mit seinem Krad in einer abschüssigen S-Kurve ins Rutschen und landete rechts neben der Fahrbahn in einem Gebüsch. Hierbei verletzte er sich und musste zur stationären Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden. An dem Krad ...

mehr