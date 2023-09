POL-OH: Schwer verletzter Kradfahrer nach Alleinunfall

Fulda (ots) - Fulda. In der Kreuzbergstraße beschmierten Unbekannte zwischen Samstagnachmittag (23.09.) und Montagmorgen (25.09.) die Hauswand eines Behördengebäudes mit weißer Farbe und verursachten so rund 350 Euro Sachschaden. Die Polizei ermittelt nun wegen politisch motivierter Sachbeschädigung und Beleidigung der Bediensteten. Bereits am Samstagabend waren ähnliche Schmierereien an Behördengebäuden in der Königstraße und in der Straße "Am Rosengarten" ...

