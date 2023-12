Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an PKW - Zeugenaufruf

Bad Gandersheim (ots)

Freitag, 22.12.2023 ca. 17:30 Uhr bis Samstag (23.12.2023) ca. 12:00 Uhr - 37589 Kalefeld OT Willershausen

In dem Zeitraum von Freitag (22.12.2023) bis Samstag (23.12.2023) wurde vermutlich in den Abend- und Nachtstunden ein in der Fürst-Wildrich-Straße in Willershausen geparkter PKW beschädigt. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen blauen Volkswagen, Modell Golf. Dieser wurde durch bislang unbekannte Täterschaft, vermutlich zur Nachtzeit, an einem der hinteren Reifen so stark beschädigt, dass dieser nicht mehr fahrbereit war. Die Schadenshöhe wird auf ca. 100- Euro geschätzt. Durch das Polizeikommissariat Bad Gandersheim wurden die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Sachbeschädigung aufgenommen. Anwohnerinnen und Anwohner, die im o.g. Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Angaben zum genauen Tathergang machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 05382 - 95390 mit dem PK Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen. (Ham)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell