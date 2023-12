Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflüchtiger beschädigt Schranke

Northeim (ots)

Northeim, Albert-Schweitzer-Weg

Freitag, 22.12.2023, 14.01 Uhr (Feststellzeit)

NORTHEIM (Hep)

Am Freitag teilte ein Zeuge mit, dass er eine Beschädigung an einer Schrankenanlage des Northeimer Krankenhauses festgestellt habe. Die eingesetzte Funkstreifenbesatzung der Northeimer Polizei stellte fest, dass der Gebührenautomat des Schrankensytems durch einen bisher unbekannten PKW Fahrer beschädigt worden war. Der Verursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu veranlassen. Es ist ein Schaden von ca 2.500,- Euro entstanden. Hinweise bitte an die Polizei Northeim

