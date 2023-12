POL-NMS: 231202-1-pdnms Demonstrationsgeschehen in Neumünster

Büdelsdorf (ots) - Büdelsdorf/Am 29.11.2023 in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 21.00 Uhr drangen Unbekannte durch die zuvor aufgehebelte Terrassentür in ein Reihenmittelhaus ein. In dem RME in der Memelstraße durchsuchten die Eindringlinge die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und wurden auch fündig. Die Einbrecher erbeuteten etwas Schmuck und etwas Bargeld ...

