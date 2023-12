Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 231201-3-pdnms Zeugenaufruf nach versuchtem Einbruch, Groß Vollstedt

Groß Vollstedt (ots)

Groß Vollstedt/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Am 30.11.2023 kam es in Groß Vollstedt zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl. Gegen 17.25 Uhr begaben sich vermutlich 2 Täter auf das rückwärtige Grundstück eines Einfamilienhauses in der Dorfstraße. Da das EFH unbeleuchtet war, gingen die Täter offensichtlich davon aus, dass niemand zuhause ist. Im rückwärtigen Bereich des Hauses hebelten die Täter an einem Fenster und drangen durch das Fenster in das Haus ein. Das Eindringen in das Haus gelang allerdings nicht geräuschlos und die entstandenen Geräusche wurden durch die Hausbewohner gehört, welche sich im vorderen Teil des Hauses in einem abgedunkelten Zimmer aufhielten. Die Hausbewohner machten durch Rufe auf sich aufmerksam und vertrieben so die Einbrecher. Einen direkten Kontakt zwischen den Tätern und den Hausbewohnern gab es nicht. Die Rufe reichten aus, um die Eindringlinge zur Flucht zu bewegen. Die vertriebenen Täter ergriffen umgehend und ohne Tatbeute fußläufig die Flucht. Nach der Spurenlage dürften sie in Richtung der Gärtnerei am Ortsausgang gelaufen sein.

Zur Tataufklärung wird um Zeugenhinweise gebeten. Hat jemand am Donnerstag (30.11.2023) gegen 18.30 Uhr im Bereich der Dorfstr. in Groß Vollstedt oder auf dem Parkplatz der dortigen Gärtnerei 2 oder 3 Personen beobachtet, welche sich auffällig verhalten haben? Hat jemand im benannten Bereich Personen beobachtet, welche eilig in einen Pkw gestiegen sind und sich mit diesem vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit entfernt haben? Sofern Anwohner aus dem benannten Tatortbereich oder anliegender Straßenzüge Überwachungskameras installiert haben, wird um Prüfung gebeten, ob Aufnahmen von Personen vorliegen, welche sich unberechtigt im Aufzeichnungsbereich der Kameras aufgehalten haben.

Hinweise nimmt die Rendsburger Polizei unter der Rufnummer 04331/208450 entgegen.

Michael Heinrich

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell