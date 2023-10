Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Rodalben (ots)

Am Freitag, dem 13.10.2023, in der Zeit zwischen 07.20 Uhr und 07.30 Uhr parkte der Geschädigte seinen PKW (Marke BMW, Model 114i, Farbe Schwarz) mit dem Kennzeichen längs in einer Parkreihe auf dem Lidl Parkplatz in der Zweibrücker Straße in Rodalben. Zu diesem Zeitpunkt standen mehrere Firmenfahrzeuge von Bau-firmen ebenfalls an der Örtlichkeit. Als der Geschädigte nach kurzer Zeit an seinen PKW zurückkehrte bemerkte er, dass die Firmenfahrzeuge das Gelände verlassen hat-ten. An seiner Arbeitsstätte, fiel ihm dann auf, dass er einen Streif-/Anstoßschaden an seiner Fahrertür hatte. Anhand des Schadensbildes kann davon ausgegangen wer-den, dass eines der Firmenfahrzeuge beim rückwärts ausparken mit der Ladefläche, sein Fahrzeug touchiert hat. Hinweise auf den Verursacher liegen bis dato nicht vor. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 2500EUR

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell