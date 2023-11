Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Fahrender flüchtig

Am Sonntag beschädigte ein Unbekannter auf einem Parkplatz in der Ochsenhausener Innenstadt ein Auto.

Ulm (ots)

Die blaue Mercedes V-Klasse war in der Zeit zwischen 13 Uhr und 14.10 Uhr in der Straße Marktplatz geparkt. An diesem hinterließ der Unbekannte einen Schaden von etwa 4.000 Euro. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat das unbekannte Fahrzeug den geparkten Mercedes an der linken Seite hinter der Fahrertür touchiert. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen. Hinweise bitte unter Telefon 07352/202050 an den Polizeiposten Ochsenhausen.

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt sondern eine Straftat - unabhängig von der Höhe des Schadens. Wer mit seinem Auto einen Schaden verursacht, muss auf den Geschädigten warten. Oder die Polizei verständigen. Sonst drohen Freiheitsstrafe oder Geldstrafe und der Führerscheinentzug.

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

