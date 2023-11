Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Autofahrer verunglückt tödlich

Am Montag stieß ein Autofahrer mit einem Laster bei Türkheim zusammen.

Gegen 5.45 Uhr fuhr der 40-Jährige mit seinem Mercedes auf der L1230 von Türkheim in Richtung Nellingen. In einer leichten Rechtskurve kam der Mercedes nach links auf die Gegenfahrbahn. Dabei geriet das Auto ins Schleudern und prallte frontal gegen einen ordnungsgemäß entgegenkommenden Sattelzug. Trotz sofort eingeleiteter Erste Hilfe und Reanimationsmaßnahmen verstarb der 40-Jährige an der Unfallstelle. Der 58-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Staatsanwaltschaft Ulm ordnete zur Klärung der Unfallursache ein Gutachten an. Der Sattelzug hatte gefahrgutrechtliche Stoffe (Farbe) geladen. Die Ladung blieb unbeschädigt. Feuerwehr und Straßenmeisterei kümmerten sich um ausgelaufene Betriebsstoffe. Den Schaden an den total beschädigten Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 60.000 Euro. Die Landesstraße musste für die Dauer der Einsatzmaßnahmen voll gesperrt werden und dauert aktuell noch an (Stand: 20.11.23, 10:00 Uhr). Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat den Unfall aufgenommen.

