Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 231201-4-pdnms Schiffskollision auf dem NOK, Rüsterbergen

NOK/Rüsterbergen (ots)

Rendsburg/Am 30.11.2023 um 05.30 Uhr kam es auf dem Nord-Ostsee-Kanal (NOK) bei Kilometer 55, Rüsterbergen, zu einer Kollision zweier entgegenkommender Frachtschiffe. Daran beteiligt waren die unter der Flagge der Bahamas, in westlicher Richtung fahrende "Fri Sea" und die unter der Flagge Zyperns, in östliche Richtung fahrende "Elbwave". Nach bisherigen Ermittlungen ereignete sich die Kollision zum Zeitpunkt des Wechsels des Kanallotsen an Bord der "Fri Sea". Dabei touchierte das Schanzkleid (seitliche Aufbau eines Schiffes) am Bug der "Elbwave" die backbordseitige Nok (seitlicher Ausguck am Brückenhaus) der "Fri Sea". Die Bordwand der Nok der "Fri Sea" wurde dabei stark deformiert und das Schanzkleid am Bug der "Elbwave" leicht eingedrückt. Personen kamen bei dem Seeunfall nicht zu Schaden und es traten keine Flüssigkeiten aus den beiden Schiffskörpern aus. Während das Wasserschutzpolizeirevier Brunsbüttel die Ermittlungen an Bord der "Fri Sea" durchführte, nahm das Wasserschutzpolizeirevier Kiel diese an Bord der "Elbwave" auf. Während die "Elbwave" ihre Reise fortsetzen konnte, wurde die "Fri Sea" mit einem Verbot der Weiterfahrt belegt. Erst am späten Abend des 30.11.2023 wurde auch der "Fri Sea" die Weiterfahrt gestattet. Wie es zu der Kollision kommen konnte, ist nun Gegenstand der wasserschutzpolizeilichen Ermittlungen.

