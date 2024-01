Polizei Duisburg

POL-DU: Meiderich: Wasserschutzpolizei ermittelt wegen Gewässerverunreinigung

Aufgrund eines technischen Defektes an Bord eines Binnenschiffes gelangten Freitagmorgen (12. Januar) gegen 7:30 Uhr rund 3,5 bis 4 Kubikmeter eines Öl-/Wassergemisches in das Hafenbecken C in Duisburg-Meiderich. Die Verunreinigung erstreckte sich über eine Fläche von etwa 100 x 100 Metern. Die alarmierte Feuerwehr Duisburg war mit Einsatzkräften und dem Feuerlöschboot vor Ort und schlängelte den Ölteppich mittels einer Ölsperre ein. Die Wasserschutzpolizei Duisburg hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.

