POL-GM: Alarmanlage vertreibt Einbrecher

Reichshof (ots) - Bei einem Einbruch in das Gebäude eines Quadhandels in Reichshof-Sinspert haben Unbekannte zwischen 18 Uhr am Mittwoch (11. Oktober) und 10 Uhr am Donnerstag zwölf Quads sowie diverses Zubehör gestohlen. Zunächst drangen die Täter auf das durch massive Metalltore gesicherte Gelände am Kapellenweg vor, indem sie Haltebolzen eines Tores entfernten und dieses aus der Verankerung hoben. Anschließend ...

