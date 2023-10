Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Drei Autoaufbrüche am Donnerstagmorgen

Gummersbach / Wiehl (ots)

In Gummersbach und Wiehl sind am Donnerstagmorgen (12. Oktober) drei Autos aufgebrochen worden. Der erste Aufbruch ereignete sich zwischen 07.30 und 07.35 Uhr in der Weidenstraße, während sich die Geschädigte kurz in einer Kindertagesstätte aufgehalten hatte. Den Zeitraum nutzten Unbekannte, um eine Seitenscheibe ihres roten Ford einzuschlagen und mit einer Handtasche samt Geldbörse zu flüchten.

In gleicher Weise gingen Diebe zwischen 08.30 und 10.30 Uhr bei einem roten Hyundai vor, der auf einem Parkplatz eines Kindergartens an der Dümmlinghauser Straße abgestellt war. Hier kam eine Geldbörse mit einem geringen Bargeldbetrag abhanden, die in der Mittelkonsole lag.

Bei dem dritten Diebstahl auf einem Schotterparkplatz am Wilhelm-Grümer-Weg in Wiehl schlug ein Unbekannter zwischen 10.00 und 10.30 Uhr die Seitenscheibe eines VW Golf ein und erbeutete ebenfalls eine Geldbörse. In diesem Zusammenhang hatte eine Zeugin einen jungen, schlanken Mann mit Rucksack beobachtet, der auffällig in die auf dem Parkplatz abgestellten Fahrzeuge geschaut hatte.

Weitere Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

Die Polizei rät, keine Geld- oder Wertsachen im Auto zurückzulassen. Insbesondere frei sichtbare Taschen oder Geldbörsen sind für Diebe eine günstige Gelegenheit.

