Polizeiinspektion Celle

POL-CE: 3-to Altmetall aus Gewerbegebiet entwendet

Celle (ots)

Hermannsburg - In der Nacht vom 15.06 auf den 16.06.2023 ist es auf dem Grundstück eines Altmetallhändlers zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls gekommen. Die bislang unbekannte Täterschaft verschaft sich zunächst Zutritt auf das Grundstück im Neulandring. Danach wurde in eine Lagerhalle eingedrungen und insgesamt 3-to Altmetall aus der Halle entwendet. Das erlangte Diebesgut ist auf ein bislang nicht bekanntes Fahrzeug verladen und abtronsportiert worden. Wer in der Nacht ein entsprechendes Fahrzeug in dem Bereich wahrgenommen hat oder wer entsprechende Mengen Altmetall angeboten bekommt oder aber sogar Zeuge des Vorfalls geworden ist, wird aufgefordert sich bei der Polizei in Bergen unter 05051/471660 zu melden.

