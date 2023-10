Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 24-Jähriger musste in Polizeigewahrsam

Gummersbach (ots)

Einen stark alkoholisierten 24-Jährigen nahm die Polizei am Mittwochnachmittag (11. Oktober) in der Gummersbacher Innenstadt in Gewahrsam. Der Mann war Mitarbeitern des Ordnungsamtes kurz nach 14 Uhr beim Wildpinkeln aufgefallen. Auf Ansprache reagierte er sehr aggressiv und aufbrausend. Das gleiche Verhalten zeigte er auch gegenüber hinzugerufenen Polizisten, vor denen er sich mit geballten Fäusten aufbaute. Da er nicht zu beruhigen war und auch einem Platzverweis nicht nachkam, nahm die Polizei den 24-Jährigen zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam. Bei einer Duchsuchung fand die Polizei zudem eine geringe Menge Betäubungsmittel, weshalb die Beamten ein Strafverfahren einleiteten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell