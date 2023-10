Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Weißer Pritschenwagen flüchtet von Unfallstelle

Engelskirchen (ots)

In Engelskirchen-Bickenbach ist am Mittwoch (11. Oktober) ein weißer Pritschenwagen nach einem Verkehrsunfall von der Unfallstelle geflüchtet. Ereignet hat sich der Unfall gegen 12.20 Uhr, als ein weißer Pritschenwagen von der K 19 aus kommend nach rechts auf die L 302 abbiegen wollte, an der Einmündung aber zunächst anhalten musste. Hinter dem Pritschenwagen befand sich eine 21-Jährige mit einem orangen VW Polo, die durch Hupen noch versuchte einen Unfall zu vermeiden, da der Pritschenwagen plötzlich rückwärts fuhr. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge, wobei neben dem VW Polo auch die hintere rechte Beleuchtungseinrichtung des Pritschenwagens Schäden davontrug. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, bog der Pritschenwagen im Anschluss ab und setzte die Fahrt in Richtung Autobahn fort.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell