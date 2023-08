Polizei Hagen

POL-HA: Hagener stürzt mit E-Lastenrad und verletzt sich

Hagen-Mitte (ots)

In der Straße Johanniskirchplatz verletzte sich am Samstag (05.08.) ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall. Gegen 23.20 Uhr war der 26-Jährige auf der Frankfurter Straße in Richtung Märkischer Ring mit seinem E-Lastenrad unterwegs. Auf Höhe der Kirche habe er von der Fahrbahn auf den Gehweg wechseln wollen. Er sei über den leicht abgesenkten Bordstein gefahren und dabei zu Fall gekommen. Der Hagener gab an, nach vorne über seinen Lenker auf den Korb gestürzt zu sein, dabei verletzte er sich am Kinn sowie an den Zähnen. Andere Personen seien nicht in den Unfall verwickelt gewesen. Der 26-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. (arn)

