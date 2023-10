Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwölf Quads bei Einbruch gestohlen

Reichshof (ots)

Bei einem Einbruch in das Gebäude eines Quadhandels in Reichshof-Sinspert haben Unbekannte zwischen 18 Uhr am Mittwoch (11. Oktober) und 10 Uhr am Donnerstag zwölf Quads sowie diverses Zubehör gestohlen. Zunächst drangen die Täter auf das durch massive Metalltore gesicherte Gelände am Kapellenweg vor, indem sie Haltebolzen eines Tores entfernten und dieses aus der Verankerung hoben. Anschließend verschafften sie sich Zugang zum Gebäude und entwendeten elf neue sowie ein bereits zugelassenes Quad, an dem das Kennzeichen GM-JF 34 angebracht waren. Des Weiteren nahmen die Diebe mehrere Heckkoffer, Motoröle, Kettenreiniger, Abdeckplanen, Helme und Ladegeräte mit.

Wer Hinweise zu dem Einbruch geben kann, wird gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell