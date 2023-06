Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigungen an Kfz in den Stadtteilen Aldenburg und Wiesenhof- Die Polizei bittet um weitere Hinweise aus der Bevölkerung

Wilhelmshaven (ots)

In der jüngsten Vergangenheit ist es vermehrt zu Sachbeschädigungen an Kfz in den Stadtteilen Aldenburg und Wiesenhof gekommen, zuletzt in der Nacht zum 02.06.23 (die Polizei berichtete: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/5524681). In der besagten Nacht wurden an insgesamt 53 geparkten Pkw die linken Außenspiegel beschädigt, nach bisherigen Erkenntnissen vermutlich durch Tritte oder durch Schläge mit einem Gegenstand. In diesem Zusammenhang ist nach ersten Zeugenhinweisen ein bislang unbekannter Fahrradfahrer in den Fokus geraten, der im Vorbeifahren gegen die Spiegel der Fahrzeuge getreten haben soll. Diese Person wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 20 bis 30 Jahre alt - 160 bis 180 cm groß - dünne Gestalt - bekleidet mit einem Kapuzenpulli, die Kapuze aufgesetzt

Zur Aufklärung der Taten bittet die Polizei nun um weitere Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat in der Nacht zum 02.06.23, in der Zeit zwischen 00:00-04:00 Uhr im Aldenburg / Wiesenhof auffällige Beobachtungen gemacht? Wer kann weitere Hinweise zu dem bislang unbekannten Fahrradfahrer geben oder ihn bestenfalls identifizieren? Ist diese Person ggf. von einer Überwachungskamera erfasst worden? Hinweise bitte an die Polizei in Wilhelmshaven unter 04421-942-0.

