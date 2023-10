Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannter Täter entblößt sich vor Passantin

Mannheim (ots)

Am Mittwoch, gegen 19:30 Uhr, sprang ein unbekannter Täter in der Dammstraße in Höhe der Draisstraße mit heruntergelassener Hose aus einem Gebüsch. Im Anschluss manipulierte er in unsittlicherweise direkt vor einer 20jährigen Passantin an seinem Geschlechtsteil.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

20 bis 40 Jahre alt

ca. 170 cm groß

dunkle kurze Haare

dunkler Vollbart

gebräunte Haut

gepflegtes Erscheinungsbild

Die Kriminalpolizei Mannheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte, die sachdienliche Hinweise geben können, gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621-174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell