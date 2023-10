Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waibstadt

Rhein-Neckar-Kreis: Königspython in Altkleidercontainer ausgesetzt - Zeugen gesucht!

Waibstadt (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr entdeckte ein Zeuge beim Leeren eines Altkleidercontainers in der Neidensteiner Straße eine Königspython, welche eine noch unbekannte Täterschaft in dem Container aussetzte. Die etwa ein Meter große Würgeschlange befand sich in einem unterernährten und unterkühlten Zustand. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten ist auszuschließen, dass die Schlange selbstständig in den Kleidercontainer gelangte. Die Tierrettung Unterland hat sich dem Tier angenommen und zur weiteren Versorgung einem Experten übergeben. Der Polizeiposten Waibstadt hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz übernommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zu der Täterschaft geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07263/409632 zu melden.

