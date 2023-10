Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mann attackiert Radfahrer - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Am Mittwoch griff ein Mann mehrere Radfahrer auf dem Radweg der Reichskanzler-Müller-Straße an. Der 31-Jährige Täter stieß um kurz nach 19 Uhr unvermittelt eine 39-jährige Frau von ihrem Fahrrad, drohte an, sie abzustechen und trat dann gegen das am Boden liegende Fahrrad. Die Frau wurde durch die Attacke leicht verletzt. Kurz danach griff der Mann mindestens zwei weitere Personen an, die mit ihrem Rad auf dem Weg unterwegs waren. Eine inzwischen verständigte Streife konnte den 31-jährigen, alkoholisierten Mann noch an der Örtlichkeit vorläufig festnehmen.

Die noch unbekannten Gründe für diese Taten sind Teil der durch das Polizeirevier Mannheim-Oststadt eingeleiteten Ermittlungen. Diese werden unter anderem hinsichtlich der gefährlichen Eingriffe in den Straßenverkehr, Körperverletzung und Bedrohung geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell