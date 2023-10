Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannte prügeln auf Hundebesitzer ein - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag ging um kurz vor 1 Uhr ein 42-Jähriger mit seinem Hund an der Neckaruferpromenade spazieren. Dabei sah er, wie zwei Männer in eine körperliche Auseinandersetzung mit einer dritten Person verwickelt waren. Als er diese ansprach und mit einer Verständigung der Polizei drohte, ließen die beiden Männer von ihrem Opfer ab und rannten auf den Hundebesitzer zu. Ohne weiteren Anlass prügelten sie auf den 43-Jährigen ein, bis dieser am Boden lag. Der Angegriffene konnte sich aufrappeln und lief in Richtung einer nahegelegenen Schule. Die Schläger verfolgte ihn aber und schlugen weiter auf den Mann ein. Erst in der Langen Rötterstraße gelang es dem Verletzten eine Autofahrerin anzuhalten, welche die Polizei um Hilfe rief. Der 43-Jährige erlitt durch die Angriffe zahlreiche Blessuren und musste leicht verletzt in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Einer war 190 cm groß und hatte eine sportliche, drahtige Figur. Er trug kurze braune Haare und einen Drei-Tage-Bart. Bekleidet war er mit einem schwarzen Poloshirt und einer dunkelblauen Jeans. Der andere war 185 cm groß, hatte kurze schwarze Haare, einen gepflegten Vollbart und wirkte korpulent. Bekleidet war er mit einem beigen Jogginganzug.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Telefonnummer 0621-3301-0 zu melden.

