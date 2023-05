Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Autofahrer verursacht Unfall mit mehreren Beteiligten - über 15.000 Euro Sachschaden

Heidelberg (ots)

Am Montagnachmittag verursachte ein 52-jähriger VW-Fahrer gegen 17:45 in der Friedrich-Ebert-Anlage einen Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärten Gründen fuhr der 52-Jährige mit seinem Pkw auf einen Fußgängerweg auf und verfehlte hierbei nur knapp eine Fußgängerin. Im weiteren Verlauf schwenkte der 52-Jährige wieder auf die Fahrbahn, wobei er mit einer 28-Jährigen VW-Fahrerin kollidierte. Durch den Zusammenstoß wurde der 35-jähriger Beifahrer der VW-Fahrerin leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw der 28-Jährigen auf einen vorausfahrenden Opel aufgeschoben. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Der 52-Jährigen wurde ebenfalls zu weiteren Untersuchungen in ein nahelegendes Krankenhaus transportiert, da der Verdacht eines medizinischen Notfalls besteht. Die genaue Unfallursache ist jedoch noch Teil der derzeit andauernden Unfallermittlungen.

