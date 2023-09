Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Vor Reisender entblößt, Zeugen gesucht

Stuttgart (ots)

Zu einer exhibitionistischen Handlung durch einen bisher unbekannten Täter kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag (17.09.2023) in der S-Bahnlinie 1. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der unbekannte Täter gegen 23:20 Uhr zwischen den Haltepunkten Stuttgart Stadtmitte und Stuttgart Hauptbahnhof in die S-Bahnlinie 1 gestiegen sein. Er setzte sich offenbar auf einen freien Platz einer Vierersitzgruppe, in der Nähe der Geschädigten. Laut aktuellem Stand der Ermittlungen, hatte der Mann seine Hose bis in die Kniekehle heruntergelassen und starrte die Reisende unentwegt an. Hierbei manipulierte er offensichtlich an seinem Geschlechtsteil, sodass die Geschädigte aus diesem Grund den Sitzplatz auf Höhe Stuttgart Obertürkheim wechselte und am Bahnhof Esslingen/Mettingen die S-Bahn verließ. Bei dem unbekannten Täter soll es sich um einen 20 bis 30-jährigen Mann mit dunkler Hautfarbe und schwarzen Haaren handeln, weiterhin trug er wohl eine dunkle Hose und einen schwarzen Pullover. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts einer exhibitionistischen Handlung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell