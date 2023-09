BPOLI S: Zeugen gesucht: Feuerlöscher entleert und entwendet

Lauda-Königshofen (ots) - Ein 40-Jähriger hat am vergangenen Freitagmorgen (15.09.2023) zunächst ein Fahrrad am Bahnhof Lauda-Königshofen entwendet und im Anschluss den Zugbegleiter einer Regionalbahn attackiert. Der deutsche Staatsangehörige soll am Freitag gegen 11:00 Uhr zunächst ein Fahrrad am Bahnhof Lauda-Königshofen entwendet und damit einen Regionalzug in Richtung Aschaffenburg betreten haben. Noch vor der ...

