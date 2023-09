Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Fahrraddieb attackiert Zugbegleiter

Lauda-Königshofen (ots)

Ein 40-Jähriger hat am vergangenen Freitagmorgen (15.09.2023) zunächst ein Fahrrad am Bahnhof Lauda-Königshofen entwendet und im Anschluss den Zugbegleiter einer Regionalbahn attackiert. Der deutsche Staatsangehörige soll am Freitag gegen 11:00 Uhr zunächst ein Fahrrad am Bahnhof Lauda-Königshofen entwendet und damit einen Regionalzug in Richtung Aschaffenburg betreten haben. Noch vor der Abfahrt des Zuges kam es wohl zu einem Streitgespräch mit dem verantwortlichen Zugbegleiter aufgrund von Unregelmäßigkeiten mit dem Ticket des 40-Jährigen. Hierbei attackierte der bereits polizeilich in Erscheinung getretene Beschuldigte den 54-jährigen Mitarbeiter offenbar schließlich auch verbal und körperlich und verletzt ihn dadurch leicht. Noch vor der Abfahrt des Zuges soll der 40-Jährige daraufhin den Regionalzug wieder verlassen haben und geflüchtet sein. Bei einer anschließenden Fahndung konnte er jedoch angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Gegen ihn ermittelt nun die Bundespolizei unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung, des Betruges und des Diebstahls.

