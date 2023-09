Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unbekannter entwendet Rucksack - Bundespolizei sucht Zeugen

Heilbronn (ots)

Zum Diebstahl eines Rucksacks durch einen bislang unbekannten Täter ist es am gestrigen Donnerstagabend (14.09.2023) am Heilbronner Hauptbahnhof gekommen. Gegen 20:20 Uhr betrat eine 59 Jahre alte Reisende den am Bahnsteig 5 stehenden Regionalzug in Richtung Tübingen. Nachdem die Frau ihren schwarzen Rucksack wohl auf einen Sitz gestellt hatte und kurz abgelenkt war, soll ein bislang unbekannter Täter diesen an sich genommen haben und aus dem Zug geflüchtet sein. Eine weitere Reisende sprach die Geschädigte daraufhin offenbar auf den Vorfall an, woraufhin die 59-Jährige den Zug umgehend verließ und eine Streife der Bundespolizei ansprach. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Beamten jedoch nur noch den leeren Rucksack am Bahnsteig 4 feststellen. Der Täter hatte verschiedene Bank- und Identitätsdokumente, sowie Bargeld entwendet. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts des Diebstahls ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden. Zudem wird daraufhin gewiesen, Gegenstände wie Koffer oder Taschen nie unbeaufsichtigt zu lassen und Bargeld, EC- und Kreditkarten am Körper verteilt mit sich zu führen.

