Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 32-Jähriger attackiert Reisende und Einsatzkräfte

Bietigheim-Bissingen (ots)

Am gestrigen Mittwochabend (13.09.2023) beleidigte und attackierte ein 47-Jähriger mehrere Reisende in einer S-Bahn am Bahnhof Bietigheim-Bissingen und griff wenig später auch Einsatzkräfte der Polizei an. Bisherigen Informationen zufolge soll der türkische Staatsangehörige zunächst gegen 17:00 Uhr mehrere Fahrgäste einer am Gleis 6 stehenden S-Bahn der Linie S5 belästigt und beleidigt haben. Anschließend versuchte er offenbar einen 32-Jährigen zu schlagen, welcher den Angriff jedoch abwehren konnte. Nachdem der mit 1,6 Promille alkoholisierte Mann zudem einem bislang unbekannten Geschädigten mit der Faust in das Gesicht geschlagen haben soll, wurde er durch einen Unbekannten bis zum Eintreffen der Polizeistreifen festgehalten. Von diesen wurde der 47-Jährige vor Ort durchsucht und anschließend auf die Dienststelle verbracht. Nachdem der Beschuldigte das Revier wieder verlassen hatte, soll er gegen 19:00 Uhr erneut Reisende am Bahnsteig 8 belästigt haben, weshalb er durch eine Streife der Landespolizei angesprochen wurde. Gegenüber diesen trat der Mann von Beginn an sehr aggressiv auf und attackierte die Beamten schließlich auch körperlich, weshalb er zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Geschädigte und Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

