Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 47-Jähriger verfolgt Mädchen und gerät in Auseinandersetzung mit Reisenden

Benningen (ots)

Ein 47-jähriger Mann hat am Samstagmorgen (16.09.2023) zwei Reisende in einer S -Bahn in Richtung Benningen angegriffen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Mann gegen 06:35 Uhr ein 15-jähriges Mädchen in der Bahn der Linie S4 angesprochen und verfolgt haben. Als sie daraufhinandere Fahrgäste um Hilfe bat, forderten offenbar zwei couragierte noch unbekannte Männer den 47-Jährigen auf, die Bahn zu verlassen. Hierbei soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den drei Personen gekommen sein, bevor der 47-Jährige beim Halt in Benningen aus der S-Bahn stieg. Im Anschluss fuhr erzurück nach Marbach, wo er am Bahnhofsvorplatz offenbar zwei Verkehrsschilder umwarf und diese gegen die Motorhaube eines parkenden Autos schlug. Einem Zeugen, derdie Tat beobachtete und der damit drohte, die Polizei zu rufen, soll der aggressive Mann anschließend gegen das Knie getreten haben. Alarmierte Landespolizisten nahmen den mit rund 0,5 Promille alkoholisierten mutmaßlichen Täter vorläufig fest und unterzogen ihn einer Kontrolle. Die Bundespolizei Stuttgart hat die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen und sucht insbesondere nach den beiden unbekannten Männern, die der 15-Jährigen geholfen haben. Sie werden gebeten sich unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

