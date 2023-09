Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Nach Streitigkeit in Bauch getreten

Stuttgart (ots)

Am Samstagabend (16.09.2023) trat ein 20-Jähriger einer Reisenden nach einer vorausgegangenen verbalen Streitigkeit am Stuttgarter Hauptbahnhof in den Bauch. Bisherigen Informationen zufolge sollen der 20-jährige deutsche Staatsangehörige und die 38 Jahre alte Frau am Samstag gegen 18:30 Uhr mit einem Regionalzug in Stuttgart angekommen sein. Bereits vor der Ankunft kam es zwischen den beiden Personen offenbar zu einer verbalen Streitigkeit um einen Rucksack, die genauen Hintergründe sind hierbei noch Gegenstand der Ermittlungen. Beim Ausstieg soll dann der 20-Jährige der Geschädigten mit dem Fuß in den Bauch getreten haben, wodurch die 38-Jährige augenscheinlich leicht verletzt wurde. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten die beiden Beteiligten noch vor Ort antreffen und ermitteln nun wegen des Verdachts der Körperverletzung.

