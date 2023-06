Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek-Nienborg - Beim Queren Pedelec erfasst

Heek (ots)

Unfallort: Heek-Nienborg, Ossenkamp / Eper Straße / Ochtruper Straße / Hauptstraße;

Unfallzeit: 07.06.2023, 07.50 Uhr;

Leichte Verletzungen hat ein Pedelecfahrer am Mittwoch in Nienborg bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw erlitten. Ein 62-Jähriger hatte gegen 07.50 Uhr den Ossenkamp mit seinem Auto befahren. An der Kreuzung mit der bevorrechtigten Hauptstraße und der Eper Straße wollte der Heeker diese in Richtung Ochtruper Straße queren. Dabei kam es zur Kollision mit dem von rechts kommenden 71-Jährigen aus Heek auf seinem Elektrorad. Rettungskräfte brachten den Verletzten ins Krankenhaus. (to)

