Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Metalldiebstahl am Jeanette-Wolff-Weg

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Jeanette-Wolff-Weg;

Tatzeit: zwischen 05.06.2023, 12.00 Uhr, und 06.06.2023, 12.00 Uhr;

Eine Kupferplatte gestohlen haben Unbekannte zwischen Montag- und Dienstagmittag in Bocholt. Das Metall war als Abdeckung an einer Einfriedung eines Grundstücks am Jeanette-Wolff-Weg befestigt. Ein weiterer Kupferdiebstahl hatte sich am Mittwoch wie berichtet an der Münsterstraße zugetragen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell