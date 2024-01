Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Wohnungsbrand mit sieben Verletzen

Duisburg (ots)

In einem Wohn- und Geschäftsgebäude auf der Weseler Straße kam es in der Nacht zu Montag (15. Januar) gegen 1:30 Uhr zu einem Wohnungsbrand. Die Feuerwehr konnte sieben Personen retten. Sie kamen in umliegende Krankenhäuser. Drei davon verbleiben schwer verletzt in stationärer Behandlung.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Mit einem von der Staatsanwaltschaft Duisburg beauftragten Brandsachverständigen wurde heute die Wohnung genauer in Augenschein genommen.

Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass ein Ofen sowie eine Gasflasche ursächlich für das Feuer waren. Ob es sich um einen technischen Defekt oder um menschliches Versagen handelt, ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen.

Das Objekt ist derzeit nicht bewohnbar.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell