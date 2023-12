POL-DN: Fußgängerin beim Abbiegen übersehen

Kreis Düren (ots) - Über das vergangene Wochenende (02.12.2023 - 03.12.2023) kam es im Kreisgebiet zu mehreren Einbrüchen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um ihre Mithilfe. Am Samstag (02.12.2023) brachen Unbekannte auf der Straße "Im Urfeld" in Aldenhoven in ein Einfamilienhaus ein. Die Tat ereignete sich zwischen 18:25 Uhr und 18:35 Uhr. Vermutlich kamen der oder die Täter durch den Garten. Sie drangen in das Haus ein und entwendeten dort Schmuck und Bargeld im ...

