Polizei Düren

POL-DN: Einbrüche im Kreisgebiet

Kreis Düren (ots)

Über das vergangene Wochenende (02.12.2023 - 03.12.2023) kam es im Kreisgebiet zu mehreren Einbrüchen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um ihre Mithilfe.

Am Samstag (02.12.2023) brachen Unbekannte auf der Straße "Im Urfeld" in Aldenhoven in ein Einfamilienhaus ein. Die Tat ereignete sich zwischen 18:25 Uhr und 18:35 Uhr. Vermutlich kamen der oder die Täter durch den Garten. Sie drangen in das Haus ein und entwendeten dort Schmuck und Bargeld im oberen dreistelligen Bereich. Wahrscheinlich ist, dass sie auf gleichem Wege in Richtung Feld flüchteten.

Am Sonntag wurden Bewohner eines Einfamilienhauses in der Michelsberger Straße in Jülich mit einem Einbruch konfrontiert. In diesem Fall verschafften sich die Täter nach ersten Ermittlungen vermutlich durch Einschlagen eines Kellerfensters unrechtmäßigen Zutritt zu den Wohnräumen. In mehreren Zimmern wurden Schränke und Schubladen durchwühlt. Die Täter entwendeten einen Tresor und flüchteten vermutlich im Anschluss wieder durch das zuvor genannte Kellerfenster. Genauere Angaben zum Diebesgut konnten bislang noch nicht gemacht werden.

Ebenfalls am Sonntag, zwischen 15:30 und 21:20 Uhr, war ein Einfamilienhaus in Langerwehe das Ziel unbekannter Diebe. In der D'horner Straße gelangten die Täter über eine unverschlossene Seitenausgangstür in das Haus. Dort durchwühlten sie sämtliche Räumlichkeiten. Ersten Ermittlungen zufolge flohen die Diebe ohne Tatbeute.

Die Polizei Düren sucht nun Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu den Einbrüchen machen oder hat etwas Verdächtiges in den Tatzeiträumen beobachtet? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425 entgegen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell