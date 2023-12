POL-DN: Ausgebrannter Transporter auf Feld - Zeugen gesucht

Linnich (ots) - In einem Linnicher Vorort beschädigte ein Autofahrer ein Gebäude, weil er aufgrund seiner Alkoholisierung nicht mehr in der Lage war, sein Fahrzeug sicher zu steuern. Die Vermutung, dass er niemals eine Fahrerlaubnis besessen hat, steht ebenfalls im Raum. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde eine Anwohnerin in der Ortslage Welz gegen 03:30 Uhr auf laute Geräusche sowie ein Hupen aufmerksam. Ein ...

mehr