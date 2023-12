POL-DN: Mit zwei Promille gegen die Hauswand

Nörvenich (ots) - Infolge eines Auffahrunfalls in Nörvenich erlitt ein Fahrzeugführer leichte Verletzungen. Der 35- Jährige Mann aus Pingsheim befuhr mit seinem PKW am Freitagabend um 21:40 Uhr die L263 aus Richtung Gewerbegebiet Nörvenich in Richtung Kreisverkehr "Am Kreuzberg". Verkehrsbedingt musste er vor der beabsichtigten Einfahrt in den Kreisel sein Fahrzeug zum Halten bringen. In diesem Moment fuhr ein hinter ...

mehr