POL-DN: Kreisverkehr übersehen - Betrunkener Autofahrer landet mit seinem Pkw im Feld

Düren (ots) - Am Donnerstagmittag entwendeten zwei Männer hochwertiges Parfüm aus einem Kaufhaus in der Wirtelstraße. Im Laufe des Nachmittags konnten die beiden Räuber vorläufig festgenommen werden. Gegen 14:07 Uhr beging der 21-jährige Dürener den Ladendiebstahl, während sein 35-jähriger Komplize, der ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist, am Eingang des ...

mehr