Polizei Düren

POL-DN: Räuberischer Diebstahl in der Dürener Innenstadt - Täter festgenommen

Düren (ots)

Am Donnerstagmittag entwendeten zwei Männer hochwertiges Parfüm aus einem Kaufhaus in der Wirtelstraße. Im Laufe des Nachmittags konnten die beiden Räuber vorläufig festgenommen werden.

Gegen 14:07 Uhr beging der 21-jährige Dürener den Ladendiebstahl, während sein 35-jähriger Komplize, der ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist, am Eingang des Kaufhauses wartete. Der aufmerksame Ladendetektiv beobachtete den Vorfall, verfolgte die beiden Täter und konfrontierte sie in einem Einkaufszentrum in der Kuhgasse. Während der Detektiv einen der Täter festhielt, schubste der andere Täter den Detektiv von hinten, sodass sich der Festgehaltene aus dem Griff befreien konnte. Infolgedessen flohen die beiden Täter zu Fuß.

Gegen 17:00 Uhr desselben Tages identifizierte der Detektiv die beiden Räuber erneut in der Moltkestraße. Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen die beiden Täter daraufhin fest. Hierbei verhielt sich der 21-Jährige äußerst aggressiv, schrie herum und entblößte sein Geschlechtsteil.

Nachdem die Polizei die beiden dem Polizeigewahrsam zugeführt hatte, leistete der zuvor genannte Tatverdächtige erheblichen Widerstand und versuchte vorsätzlich, die Beamten zu verletzen.

Da er augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell