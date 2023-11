POL-DN: Ladendieb geschnappt

Düren (ots) - Der Besitzer des Fahrzeugs, ein 43-Jähriger aus Inden, gab an, dass der Van gegen 18:45 Uhr auf dem Parkplatz "An der Festhalle" in Birkesdorf abgestellt worden sei. Am nächsten Morgen, gegen 07:10 Uhr, wurde der Diebstahl festgestellt. Die Polizei hat das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen DN-RD 680 zur Fahndung ausgeschrieben. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich ...

mehr