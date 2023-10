POL-HA: Kleinstfahrzeug gerät in Hohenlimburg in Brand - 64-jähriger Fahrer verletzt sich bei Löschversuch leicht

Polizei Hagen

Ein 64-jähriger Mann verletzte sich am Montagabend (16.10.2023) in Hohenlimburg leicht, nachdem dessen Kleinstfahrzeug während der Fahrt Feuer gefangen hatte. Der Hagener war, gegen 20.30 Uhr, mit seinem Fahrzeug auf der Lennuferstraße in Fahrtrichtung Unternahmerstraße unterwegs. Während der Fahrt bemerkte der Mann eine Rauchentwicklung aus dem Motorraum seines Autos mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h. Als er am Fahrbahnrand anhielt, stand das Fahrzeug bereits in Brand. Diesen versuchte der 64-Jährige mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen und verletzte sich dabei leicht. Durch die Hitzeentwicklung wurde ein weiteres Auto in der Nähe leicht beschädigt. Außerdem platzte eine Schaufensterscheibe im Erdgeschoss des unmittelbar neben dem brennenden Fahrzeug befindlichen Hauses. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Die Fahrbahn der Lennuferstraße wird am heutigen Dienstag gereinigt und auf Beschädigungen geprüft. Der 64-jährige Fahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. (sen)

