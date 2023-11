Polizei Düren

POL-DN: Autotausch verursacht Unfall

Düren (ots)

Gestern Abend (28.11.2023) stießen zwei Pkw auf der Rütger-von-Scheven-Straße zusammen. Grund dafür war ein Ausweichmanöver. Ein Mann wurde leicht verletzt.

Ein 33-jähriger Dürener wollte gestern gegen 19:50 Uhr seine Autos tauschen. Dazu stellte er den Wagen, mit dem er unterwegs war, auf dem Fahrstreifen ab, um dann mit einem Auto weiterzufahren, das bis dahin in einer Parkbucht stand. Der andere Wagen sollte dann den Platz in der Parkbucht einnehmen. Dieses Manöver führte leider zu einem Unfall: Ein 45-Jähriger aus Düren fuhr auf der Rütger-von-Scheven-Straße in Richtung Nideggener Straße. Weil das Auto des 33-Jährigen auf der Fahrbahn stand, fuhr er langsam an diesem vorbei. Dann sei das in der Parkbucht abgestellte Auto plötzlich vor ihm auf die Fahrbahn eingefahren. Der 45-Jährige wich aus und kollidierte dabei frontal mit dem Fahrzeug eines entgegenkommenden 69-jährigen Düreners. Dieser wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden liegt bei etwa 6000 Euro. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden.

