Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 20-Jährige bei Unfall verletzt

Lennestadt (ots)

Ein Verkehrsunfall hat sich am Samstag (12. August) gegen 20:50 Uhr auf der Karl-Knoche-Straße in Meggen ereignet. Zunächst fuhren eine 45-Jährige gemeinsam mit einer 20-Jährigen in einem Fahrzeug in Richtung Moschee. Als die Autofahrerin dann ihren Wagen anhielt, um die 20-Jährige aussteigen zu lassen, musste die Pkw-Fahrerin verkehrsbedingt zurücksetzen. Dabei fuhr sie ihrer Mitfahrerin über den Fuß. Die junge Frau begab sich eigenständig zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

