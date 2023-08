Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Verletzte bei Autounfall

Lennestadt (ots)

Beim Anfahren vom Fahrbahnrand hat sich am Freitag (11. August) gegen 09:55 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Dierkesstraße in Meggen ereignet. Zunächst wollte eine 45-Jährige mit ihrem am Fahrbahnrand geparkten Auto losfahren und dann auf die Straße in Richtung Ringstraße einfahren. Dabei übersah sie eine bereits auf der Straße befindliche Autofahrerin (ebenfalls 45 Jahre). Beide Fahrerinnen wurden durch den Zusammenstoß verletzt. Sie wollten nach der Unfallaufnahme einen Arzt aufsuchen. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen im vierstelligen Eurobereich.

