Polizei Düren

POL-DN: Falscher Handwerker unterwegs

Jülich (ots)

Ein falscher Handwerker hatte es am Donnerstag (30.11.2023) auf das Hab und Gut älterer Menschen abgesehen. Einer Seniorin wurde Bargeld gestohlen. Am Donnerstagmorgen, gegen 10:10 Uhr stand ein Mann vor der Tür einer 84-Jährigen aus Jülich und stellte sich als Handwerker vor. Unter dem Vorwand, dass er aktuell im Nebenhaus arbeite und ihre Wohnung auf Beschädigungen der Wasserleitungen prüfen müsse, gelangte er in die Wohnung. Der Unbekannte schickte die Frau aus Jülich ins Badezimmer, wo sie den eingeschalteten Duschkopf halten und sich melden sollte, sobald aus diesem braunes Wasser laufen würde. Nach einigen Minuten bemerkte eine Nachbarin die offenstehende Wohnung der 84-Jährigen und fragte, ob alles in Ordnung sei. Erst dann fiel der Seniorin auf, dass der vermeintliche Handwerker die Wohnung bereits verlassen hatte. Zuvor durchsuchte dieser jedoch offensichtlich diverse Schränke und entwendete 50 Euro Bargeld.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: - etwa 180cm groß - ca. 50 Jahre alt - dunkel gekleidet - kein Bart - der Täter sprach akzentfreies Deutsch

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Düren unter 02421 949-6425 zu melden.

